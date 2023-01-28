В Татарстане свыше четырех тысяч раз обращались за консультацией по вопросам мобилизации

Благодаря консультациям к родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Татарстане жители за консультацией по вопросам частичной мобилизации обратились свыше четырех тысяч раз. Об этом во время коллегии уполномоченного по правам человека в республике сообщила омбудсмен региона Сария Сабурская.

По ее словам, в основном вопросы касались тем проведения медицинского освидетельствования и получения отсрочки от частичной мобилизации. Так, благодаря данным консультациям и оказанной помощи специалистов к родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой

Такая возможность предоставляется после полгода службы в зоне проведения СВО (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram