В данное время в Татарстане сдано 16 многоквартирных домов площадью 79 тысяч квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с начала 2023 года ввели 379 тысяч квадратных метров жилья. Это 12% от годового плана. Об этом на совещании с главой республики Рустамом Миннихановым сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По его словам, уже сдано 16 многоквартирных домов площадью 79 тысяч квадратных метров. Также в этом году новоселье в рамках программы по обеспечению жильем должны отметить 600 детей-сирот, 78 молодых семей, 33 многодетные семьи и шесть переселенцев.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжается строительство водоснабжения в Нурлате и двух дорог в Набережных Челнах. А по республиканским программам идет ремонт в семи молодежных центрах и четырех подростковых клубах.

Айзутуллин отметил, что в Татарстане сумма просроченной задолженности за газ на 1 января 2023 года составляет 237,5 миллиона рублей. А по электроэнергии данный показатель достиг 28,1 миллиона рублей.

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