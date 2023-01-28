В Татарстане на нацпроект "Культура" за 2022 год направили 1,2 миллиарда рублей

Благодаря финансированию за год удалось реконструировать 34 объекта культуры. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане в 2022 году на реализацию национального проекта "Культура" направили 1,2 миллиарда рублей. Из них около 700,3 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета, а более 457 миллионов рублей - из казны республики, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Так, за год удалось реконструировать 34 объекта, оснастить современным оборудованием 39 учреждений культуры. Также было построено пять сельских домов культуры на 50 и 100 мест в Арском, Бавлинском, Зеленодольском, Дрожжановском, Мамадышском районах.

Кроме того, были отремонтированы ТЮЗ в Нижнекамске и здание районного дома культуры в Буинске. А 19 августа и 1 сентября состоялось открытие Центров культурного развития в Зеленодольске и Елабуге.

Еще за 2022 год было создано три виртуальных концертных зала на базе культурных учреждений Менделеевска, Нижнекамска, Буинска. А более тысячи книжных изданий Национальной электронной библиотеки были переведены в цифровой формат.

Отметим, в рамках нацпроекта в республике продолжалась реализация федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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