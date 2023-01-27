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НовостиОбщество27 января 2023 15:13

В 2022 году в парках Казани провели почти 900 мероприятий

Это в 9 раз больше, чем годом ранее
Рината СТРЕБКОВА
В 2021 году провели только 98 массовых мероприятий.

В 2021 году провели только 98 массовых мероприятий.

Фото: Мэрия Казани

Прошедший год оказался богат на массовые мероприятия в парках Казани. Об этом рассказала руководитель дирекции Айгуль Латыпова. Всего было проведено 886 мероприятий, что в 9 раз больше, чем годом ранее. В 2021 году провели только 98 массовых мероприятий.

Наиболее крупными событиями стали фестиваль мороженого и фестиваль народов Поволжья «Итиль» в парке Горького, «Милли кием» на набережной озера Кабан и «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу.

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