Минниханов посетил промпарк "Зеленодольск" и осмотрел площадки его резидентов

Рустам Минниханов ознакомился с фабрикой "Дарпикс". Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил промышленный парк "Зеленодольск" и осмотрел площадки его резидентов. В ходе знакомства с деятельностью предприятий его сопровождали министр промышленности республики Олег Коробченко.

Сначала Минниханов осмотрел предприятие, где изготавливают интеллектуальные приборы учета электроэнергии, газа и компоненты для систем учета энергоресурсов, а также зарядных станций электромобилей. После он посетил организацию, которая занимается производством готовых продуктов питания в индивидуальной и групповой упаковке.

Также глава республики ознакомился с фабрикой, чьи сотрудники производят одноразовую одежду для защиты пациента и медицинского персонала с использованием технологии ультразвукового скрепления швов и деталей. Завершилась экскурсия на логистическом комплексе крупнейшего российского маркетплейса, где осуществляется складирование, хранение и отгрузка товаров.

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