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НовостиОбщество27 января 2023 9:40

В Чувашии военнослужащим в зону спецоперации отправят девять автомобилей

Кроме машин в состав груза вошли запчасти к ним, печки-буржуйки, приборы ночного видения и навигаторы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В сборе гуманитарной помощи приняли участие общественники, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие общественники, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане.

Фото: скриншот

В Чувашии в пятницу, 27 января, военнослужащим отправят в зону спецоперации девять автомобилей высокой проходимости. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Так, кроме машин в состав груза вошли запчасти к ним, печки-буржуйки, приборы ночного видения и навигаторы, медицинские препараты и продукты питания. В сборе гуманитарной помощи приняли участие общественники, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане.

- Единство - наша отличительная черта. Вместе мы - сила! Вместе мы победим, - заявил в своем телеграм-канале Николаев.

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