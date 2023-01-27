В Чувашии военнослужащим в зону спецоперации отправят девять автомобилей

В сборе гуманитарной помощи приняли участие общественники, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане.
Фото: скриншот
В Чувашии в пятницу, 27 января, военнослужащим отправят в зону спецоперации девять автомобилей высокой проходимости. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.
Так, кроме машин в состав груза вошли запчасти к ним, печки-буржуйки, приборы ночного видения и навигаторы, медицинские препараты и продукты питания. В сборе гуманитарной помощи приняли участие общественники, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане.
- Единство - наша отличительная черта. Вместе мы - сила! Вместе мы победим, - заявил в своем телеграм-канале Николаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой
Такая возможность предоставляется после полгода службы в зоне проведения СВО (подробнее)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram