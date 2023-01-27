В Татарстане за один год статус лидеров преступной среды утратили 36 заключенных

Всего в Татарстане статус "лидеров уголовно-преступной среды" имеют 32 заключенных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за 2022 год 36 заключенных утратили статус "лидеров уголовно-преступной среды". Еще пятерых перевели на тюремный вид режима, сообщил на итоговой коллегии УФСИН России по республике начальник ведомства Эдуард Хиалеев. В итоге, в регионе статус уголовных лидеров остался только у 32 заключенных.

Также, по словам Хиалеева, в одиночные камеры в СИЗО и колонии региона за злостные нарушения в 2022 году перевели 17 человек, а 265 человек - в помещение камерного типа. Кроме того, свыше 6,5 тысячи раз в отношении осужденный в исправительных учреждениях Татарстана применялась такая мера, как помещение в штрафной изолятор.

Напомним, за 2022 год в колониях Татарстана стало на одну тысячу осужденных меньше. А за последние пять лет их численность сократилось более чем на три тысячи.

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