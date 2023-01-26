СИЗО планируют достроить к 2025 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани на строительство СИЗО потратят 2,6 миллиарда рублей. Об этом на итоговой коллегии УФСИН по Татарстану сообщил глава ведомства Эдуард Хиалеев.

По его словам, данный объект будет рассчитан на тысячу мест. СИЗО будет находиться в Авиастроительном районе. Там специалисты уже обустроитли котлованы под четыре корпуса, смонтировали систему видеонаблюдения и установили освещение. В данное время территория временно ограждена. Отметим, новое здание СИЗО в Казани планируют достроить к 2025 году.

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