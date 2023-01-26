Благодаря суперсервису заявителю не нужно будет лично присутствовать во время подачи и оформления документов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане готовятся к запуску суперсервиса "Утрата близкого человека". Об этом сообщила начальник Управления внедрения и развития системы ЗАГС Главного научно-инновационного внедренческого центра Венера Гумарова.

По ее словам, данный сервис упростит жизнь жителей, которые заняты организацией похорон близких людей. Так, благодаря ему появится возможность создать электронный медицинский документ о смерти. После этого сотрудники ЗАГСа создадут акт о смерти человека. При этом заявителю не нужно будет лично присутствовать в период подачи и оформления документов.

Отметим, суперсервис - это государственная услуга в электронном формате, которая позволит свести к минимуму необходимость личного посещения госорганов и сократить количество бумажных документов.

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