В Казани открылась мультимедийная выставка об истоках событий на Украине

Выставка бесплатная и посетить ее можно будет до 24 февраля. Фото: vk.com/myhistoryparkkzn

В Казани в историческом парке "Россия - моя история" открылась мультимедийная выставка, посвященная Украине. Там представлены 10 тематических залов, где можно познакомиться с историческими периодами государства.

В открытии выставки приняли участие курсанты, воспитанники "Юнармии", представители "Молодой Гвардии", старшеклассники и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Они изучили эпоху становление древнерусского государства до периода начала спецоперации на Украине.

По словам Фазлеевой, многие не понимают этого перелома эпохи, о котором говорит выставка. В связи с этим она просит более вдумчиво относится к тому, что видите.

Отметим, организаторы проекта объясняют его важность тем, что он призван популяризировать историю и объяснить истоки современных событий. Выставка бесплатная и посетить ее можно будет до 24 февраля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram