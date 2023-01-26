В Казанской консерватории разрешили бесплатно получать второе высшее образование

Право получить бесплатно второе высшее или очередное образование в сфере искусств появилось в 2022 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России увеличило список учебных заведений, в которых разрешается бесплатно получить второе или очередное высшее образование в сфере искусств. В обновленный перечень вошла Казанская консерватория имени Назиба Жиганова.

Вместе с вузом Казани в список включили Российский институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове. Всего в этот перечень входят 12 ведущих вузов страны, в их числе Всероссийский институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина и Школа-студия МХАТ.

Напомним, право получить бесплатно второе высшее или очередное образование в сфере искусств появилось в 2022 году. Связано это с тем, что граждане часто приходят в творческие профессии в более осознанном возрасте, уже имея высшее образование и опыт работы.

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