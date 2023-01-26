В Татарстане на строительство ФАПов выделят 247,4 миллиона рублей

Заявку на участие в тендере можно подать до 2 февраля. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане на строительство 22 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одного центра врача общей практики из республиканского бюджета выделят 247,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно его документам, подрядчик должен будет построить центр врача общей практики и педиатра в жилом массиве Чебакса в Казани. На эти цели направят 45,6 миллиона рублей.

Кроме того, по 11 миллионов рублей уйдут на возведение ФАПов на базе Буинской, Тукаевской и Чистопольской ЦРБ. Еще по девять миллионов рублей потребуется для их строительства в Черемшанской, Тетюшской, Спасской, Пестречинской, Новошешминской, Камско-Полянской, Мензелинской, Менделеевской, Лаишевской, Бугульминской, Дрожжановской, Альметьевской, Аксбуаевской, Агрызской и Уруссинской ЦРБ.

Также фельдшерско-акушерских пункты появятся в Алексеевской, Зеленодольской и Сармановской ЦРБ. На их возведение потребуется по семь миллионов рублей.

Отметим, заявку на участие в тендере можно подать до 2 февраля. А итоги аукциона опубликуют 6 февраля.

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