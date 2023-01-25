Глава Чувашии Олег Николаев наградил орденом Мужества Артемия Репкина, получившего ранение в зоне СВО

Артемий Репкин получил орден Мужества из рук Олега Николаева. Фото: NTRK21.RU

Глава Чувашии Олег Николаев наградил орденом Мужества уроженца Алатыря Артемия Репкина за героизм, проявленный во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Артемий Репкин на передовой находился с первого дня спецоперации. В одном из боев он получил ранение.

24 февраля 2022 года уроженец Алатыря в составе колонны попал в огневую засаду. Возглавив личный состав, Артемий Репкин принял бой с превосходящими силами ВСУ. Под интенсивным минометным огнем вывел личный состав без потерь.

Орден Мужества Артемию Репкину присвоил Президент России Владимир Путин за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram