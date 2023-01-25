На субсидии на оплату ЖКХ в Чувашии в 2023 году выделят более 300 миллионов рублей

В январе выплатили более 14 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В январе 2023 года в Чувашии субсидии на оплату услуг ЖКХ перечислили 6892 семьям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты республики. Сумма, выделенная на субсидии составили 14,44 миллионов рублей.

Всего в 2023 году на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 306,64 миллиона рублей.

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