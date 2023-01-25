В Татарстане водитель-пенсионер чудом выжил в лобовом столкновении с грузовиком

Легковушка получила серьезные повреждения. Фото: ГИБДД Татарстана.

Серьезное ДТП произошло в Татарстане. В Лаишевском районе столкнулись "Лада" и грузовой автомобиль Shacman.водитель. Как сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД, за рулем легкового автомобиля находился 73-летний мужчина.

По предварительным данным, мужчина на большой скорости на повороте выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Последствия столкновения оказались серьезными. Передняя часть легковушки оказалась практически полностью разбита. Несмотря на сильный удар водитель "Лады" выжил. Его госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram