В ИТ-сфере за год на 12% выросла зарплата сотрудников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Татарстане выручка ИТ-компаний достигла 150 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем в 2021 году - 116 миллиардов рублей. Об этом на итоговой коллегии Минцифры республики сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

По его словам, в данной отрасли работают около 3,1 тысячи компаний. В прошлом году их насчитывалось 3 тысячи.

Кроме того, за год выросли налоговые отчисления в бюджет региона с 11,6 миллиона рублей до 16,8 миллиона рублей по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем увеличилась и зарплата сотрудников - на 12%, превысив отметку в 76,5 тысячи рублей.

Зависимость в ИТ-технологиях растет, а цифровизация приводит к росту услуг и потребность в приобретении техники. По мнению Хайруллина, рынок переориентируется на отечественные программные продукты.

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