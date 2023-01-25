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НовостиОбщество25 января 2023 13:18

В Набережных Челнах планируют построить второй ИТ-парк

Его площадь составит 29 тысяч квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Дело в том, что первый ИТ-парк города заполнен уже на 99%.

Дело в том, что первый ИТ-парк города заполнен уже на 99%.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах планируют построить второй ИТ-парк. Как сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, первый ИТ-парк города заполнен уже на 99%. Также там идет активное развитие якорного резидента по созданию гаджет-автомобиля "Атом". В связи с этим стоит вопрос о строительстве нового объекта.

Кроме того, данный проект планируют реализовать с привлечением федерального финансирования. Общая площадь будущего ИТ-парка составит 29 тысяч квадратных метров, 2,4 тысячи - это офисы резидентов.

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