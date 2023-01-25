Итальянская, японская, татарская и бургеры: Какую кухню предпочитают жители Казани при заказе еды и топ-9 ресторанов

Пока в городе лидирует именно американский фаст-фуд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время казанцы все меньше хотят тратить время на готовку еды и все больше заказывают ее с доставкой из ресторанов. При этом горожане даже не утруждают себя недальними походами в фаст-фуд. Так, согласно исследованию сервиса СберМаркет, самым популярным заказываемым на дом блюдом в столице Татарстана стал именно бургер и картошка фри или по-деревенски – каждый третий заказ. На 7% меньше казанцы предпочитают нагетсы, а замыкает этот рейтинг шаурма и лапша вок с курицей или овощами.

Также на основании все тех же заказов исследователи выяснили самые популярные рестораны в городе. Так, в основном пиццу просят привезти из TOTO's pizza и Napoli Pizza. Шашлык заказывают в MangalOff, европейскую и татарскую кухню горожане предпочитают в ресторанах «Тёрка», «Старый Амбар» и «Имбирь» ,а японскую кухню – в ресторане «Нагано». Что же касается доставки кофе, салатов и шаурмы, то тут жители Казани выбирают Street Food и Coffee Industry.

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