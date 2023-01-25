В Казани планируют построить 230-метровую телебашню

Также телебашня станет одной из достопримечательностей и украшением города. Фото: @khayrullinayrat

В Казани планируют построить 230-метровую телевизионную башню в районе Троицкого Леса. Об этом на коллегии Минцифры Татарстана сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

По его словам, телевидение является одним из основных источников бесплатной информации. В связи с необходимостью расширения географии вещания и поддержания высокого качества был проработан вопрос о строительстве в Казани новой телебашни.

Также планируется, что данный объект станет одной из достопримечательностей и украшением города.

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