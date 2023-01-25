Инфекционист из Татарстана Юлия Созинова заявила, что люди с лишним весом сложнее переносят грипп

Инфекционные заболевания являются острой патологией, которая связано с проникновением в организм возбудителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель главврача республиканской клинической инфекционной больницы Юлия Созинова заявила, что люди с лишним весом сложнее переносят грипп. В связи с этим специалист порекомендовала заниматься спортом и чаще ходить пешком.

По ее словам, таких пациентов сложнее вылечить, ведь многие лекарства против гриппа в их случае становятся неэффективными. Это связано с тем, что ожирение влияет на работу и силу иммунитета. А инфекционные заболевания являются острой патологией, которая связано с проникновением в организм возбудителя, сообщает "Татар-информ"

Кроме того, на фоне проблем с метаболизмом это может перетекать к развитию сердечно-сосудистой патологии, которое лишь усугубить ситуацию при попадании инфекции в организм.

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