Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил не строить дорогие соцобъекты с завышенной мощностью

Рустам Минниханов призвал Минэкономику Татарстан и Минстрой региона ужесточить утверждение техзаданий дорогих объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил не строить дорогие социальные объекты с завышенной мощностью.

Как он отметил на итоговой коллегии Минстроя республики, при подготовке техзадания на возведение социальных и культурных объектов не учитывается реальная потребность в них. Также при формировании затрат не рассчитывают возможности бюджета, а также не определяются оптимальные варианты. В связи с этим Минниханов призвал Минэкономики Татарстан и Минстрой региона ужесточить утверждение техзаданий дорогостоящих объектов.

Напомним, в Казани в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 1,25 миллионов квадратных метров жилья. Это связано с ростом спроса горожан на жилье.

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