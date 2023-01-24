В Татарстане 25 января прогнозируют туман и до 22 градусов мороза

Водителей просят быть внимательнее из-за тумана. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В среду, 25 января, на территории Татарстана установится умеренно-морозная погода. Так, по данным Гидрометцентра РТ, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 11 до 16 градусов мороза. При прояснениях до 22 градусов ниже нуля. Днем - от 4 до 9 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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