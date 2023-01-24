В Чебоксарах врачи помогли мальчику, которого долгое время от головных болей не спасали даже лекарства

Решить проблему удалось только при помощи операции. Фото: минздрав Чувашии.

Чебоксарские врачи прооперировали мальчика по имени Максим, которого долгое время мучали головные боли. Медики провели обследование и обнаружили кисту гайморовой пазухи.

Максима госпитализировали в оториноларингологическое отделение Городской детской клинической больницы. Два дня назад ребенку была проведена операция по удалению кисты.

Как уточнили в пресс-службе минздрава Чувашии, киста в гайморовой пазухе – это доброкачественное новообразование. Оно возникает из-за трудности прорезывания зубов в детском возрасте. Лечится болезнь только хирургически - удалением кисты.

В результате операция прошла успешно. В настоящий момент мальчика уже не беспокоят головные боли, проблем с дыханьем тоже нет.

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