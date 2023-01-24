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НовостиОбщество24 января 2023 16:31

В Чебоксарах врачи помогли мальчику, которого долгое время от головных болей не спасали даже лекарства

Операция прошла успешно, сейчас ребенок чувствует себя хорошо
Рината СТРЕБКОВА
Решить проблему удалось только при помощи операции. Фото: минздрав Чувашии.

Решить проблему удалось только при помощи операции. Фото: минздрав Чувашии.

Чебоксарские врачи прооперировали мальчика по имени Максим, которого долгое время мучали головные боли. Медики провели обследование и обнаружили кисту гайморовой пазухи.

Максима госпитализировали в оториноларингологическое отделение Городской детской клинической больницы. Два дня назад ребенку была проведена операция по удалению кисты.

Как уточнили в пресс-службе минздрава Чувашии, киста в гайморовой пазухе – это доброкачественное новообразование. Оно возникает из-за трудности прорезывания зубов в детском возрасте. Лечится болезнь только хирургически - удалением кисты.

В результате операция прошла успешно. В настоящий момент мальчика уже не беспокоят головные боли, проблем с дыханьем тоже нет.

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