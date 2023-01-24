Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА

В этом году посетителям "Ак Барс Арены" остается довольствоваться матчами Первой российской лиги. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казань не сможет принять матч за Суперкубок УЕФА, который должен был состояться на "Ак Барс Арене" в августе 2023 года. Об этом сообщает Sky News. По данным источника, в УЕФА уже начали искать новое место для проведения игры.

Причина такого решение - отстранение российских клубов из еврокубков из-за ситуации на Украине. Напомним, что в 2022 году Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов. Вместо северной столицы игру провели в Париже.

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