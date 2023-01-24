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НовостиОбщество24 января 2023 15:41

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал навести жесткий порядок в строящихся микрорайонах

В частности, при строительстве надо учитывать необходимость появления социальных объектов
Рината СТРЕБКОВА
По словам главы РТ, число жалоб от населения должно свестись к минимуму.

По словам главы РТ, число жалоб от населения должно свестись к минимуму.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал строительство ряда микрорайонов в городах республики и пообещал навести жесткий порядок в этой сфере. Об этом он заявил на итоговой коллегии министерства строительства РТ.

Главная проблема - наличие в микрорайонах соцобъектов, в частности, школ, больниц и детских садов, а также наличие качественных дорог. Такая проблема существует в ряде жилых комплексов. Люди жалуются на малую транспортную доступность и на недостаток рабочих мест. Впрочем, теперь за обеспечением социальными объектами будут следить жестче, пообещал Минниханов. Поблажек инвесторам делать не будут.

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