Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал навести жесткий порядок в строящихся микрорайонах

По словам главы РТ, число жалоб от населения должно свестись к минимуму. Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал строительство ряда микрорайонов в городах республики и пообещал навести жесткий порядок в этой сфере. Об этом он заявил на итоговой коллегии министерства строительства РТ.

Главная проблема - наличие в микрорайонах соцобъектов, в частности, школ, больниц и детских садов, а также наличие качественных дорог. Такая проблема существует в ряде жилых комплексов. Люди жалуются на малую транспортную доступность и на недостаток рабочих мест. Впрочем, теперь за обеспечением социальными объектами будут следить жестче, пообещал Минниханов. Поблажек инвесторам делать не будут.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram