Чувашский "Октебрфест" - фестиваль "Зеленое золото России" пройдет в августе 2023 года

В прошлом году мероприятие посетили около 15 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль пивоварения «Зелёное золото России» вновь состоится в Чебоксарах в 2023 году. Ориентировочно мероприятие состоится с 12 по 19 августа на площади Речников в столице Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации республики.

В программу фестиваля войдут дегустация пенных напитков, обряды пивоварения, работа музея пива, экскурсионные туры на предприятия и хмельники, аттракционы, игры и конкурсы

Фестиваль в этом году пройдет во второй раз. Первый состоялся в 2023 году. Свою продукцию на нем представили 14 пивоваренных заводов. В течение 4-х дней было реализовано около 18 тысяч литров пенного напитка, мероприятие посетили около 15 тысяч человек.

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