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НовостиОбщество24 января 2023 14:31

В Казани разработали семилетнюю программу развития поселков

Сейчас на территории частного сектора проживают порядка 200 тысяч человек
Рината СТРЕБКОВА
В настоящий момент программа находится на рассмотрении в правительстве Татарстана.

В настоящий момент программа находится на рассмотрении в правительстве Татарстана.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани рассчитывают всерьез взяться за развития поселков, входящих в состав столицы Татарстана. Об этом во время итоговой коллегии минстроя республики заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Программа продумана и разработана. Она рассчитана на семь лет. В настоящий момент она находится на рассмотрении в правительстве Татарстана.

Как отметил Гафаров, сейчас на территории частных секторов в столице Татарстана проживают порядка 200 тысяч человек, которые рассчитывают на поддержку. В частности, речь идет про качественные дороги, соцобъекты и доступность транспорта.

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