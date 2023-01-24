В Казани в результате пожара на площади 120 квадратных метров погиб пожилой мужчина

Горел частный деревянный дом на улице Холмовая. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 24 января, в первом часу дня в Казани на улице Холмовая загорелся частный деревянный дом под №20. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли оттуда пожилого лежачего мужчину, сообщает МЧС Татарстана.

- Огонь был в скором времени потушен. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается, - также отметили в ведомстве.

Пока пожарные боролись с огнем, спасенный ими мужчина был передан в руки медиков. Несмотря на все их усилия, мужчина скончался в машине «скорой помощи».

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