Власти Татарстана определили бюджетный прогноз на ближайшие 12 лет

Согласно распоряжению, в 2023–2025 годах промышленное производство в среднем будет расти на уровне 102,2%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Власти Татарстана определили бюджетный прогноз на период с 2023 по 2034 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в ближайшие 12 лет сохранятся основные доходные источники консолидированного бюджета региона. К нему относятся налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество и акцизы.

Кроме того, в 2023–2025 годах промышленное производство Татарстана в среднем должно вырасти на 2,2%, в 2026–2034 годах - на 2,5%. А основной вклад в рост данной сферы внесут нефтегазохимичекий и машиностроительный комплексы.

Также в распоряжении сказано, что рост доходов республики будет обеспечен за счет улучшения делового климата, развития промышленного производства, роста объема инвестиций в местную экономику.

Прописали в этот бюджетный прогноз и риски, которые связны с рядом внешних и внутренних факторов.

Отметим, бюджетный прогноз выявляет направления долговой, налоговой и бюджетной политики, а также основные параметры консолидированного бюджета. Для его составления используется два варианта сценариев экономического развития региона — базовый и консервативный.

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