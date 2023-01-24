В Татарстане в 2022 году не смогли до конца выполнить план по улучшению жилищных условий семей

В 2022 году в Татарстане условия жилья смогли улучшить 105 тысяч семей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане в 2022 году не смогли выполнить план по улучшению жилищных условий семей. Об этом сообщил на итоговой коллегии Минстроя республики глава ведомства Марат Айзатуллин.

По его словам, в прошлом году в регионе условия жилья смогли улучшить 105 тысяч семей из 113 тысяч. Так, план по этому показателю был выполнен на 92,2%.

Отметим, такая тенденция свойственна и другим регионам России. В связи с этим вице-премьеру страны Марату Хуснуллину было направлено предложение о корректировке методики расчета показателей и пересмотру плановых значений указанного показателя с учетом состояния рынка.

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