А в жилищно-коммунальном хозяйстве зарплата выросла на 8%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год в Татарстане зарплата в строительной сфере выросла на 30%. Об этом сообщил на итоговой коллегии Минстроя республики глава ведомства Марат Айзатуллин.

По его словам, в прошлом году средний размер заработной платы строителей в регионе составил 47,7 тысячи рублей, а в 2021-ом он достиг отметки 35,1 тысячи рублей. В свою очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве зарплата выросла на 8% и составила 36,6 тысячи рублей.

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