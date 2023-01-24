По мнению Гараева, рост ввоза автомобилей связан с резким скачком цен на них. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2022 году ввоз автомобилей в Татарстан из третьих стран увеличился в 11,7 раза. Так, в республику было доставлено 117 иномарок, когда как в 2021-ом всего 10, сообщил 24 января на брифинге начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

По его словам, в 2022 году из стран ЕАЭС физическими лицами в целом было ввезено 2,3 тысячи машин против 137 штук в 2021-ом. Наибольшая часть из них была доставлена из Казахстана - 1,1 тысячи автомобилей, из Беларуси - 880, из Армении - 173 и из Киргизии - 177. А самыми популярными марками стали Kia, Hyundai и Toyota.

Данный рост Гараев связывает с резким скачком цен на автомобили в 2022 году, а также с уходом иностранных компаний и фирм из России.

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