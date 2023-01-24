Минниханов поздравил мужскую команду "Зенит-Казань" с победой в Кубке России по волейболу

Рустам Минниханов вручил победителям благодарственное письмо и сертификат на пять миллионов рублей. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов 24 января поздравил мужской волейбольный клуб "Зенит-Казань" с победой в Кубке России-2022. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

Волейболисты вручили Минниханову памятную медаль и поблагодарили за оказанную помощь и поддержку. Фото: tatarstan.ru

Минниханов вручил победителям благодарственное письмо и сертификат на пять миллионов рублей. Также он пожелал им крепкого здоровья, счастья и дальнейших побед. А спортсмены, в свою очередь, вручили ему памятную медаль и поблагодарили за оказанную помощь и поддержку.

- Кубков много не бывает! Ребята завоевали уже 11-й Кубок России! Алга, Зенит, - отметил Минниханов.

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