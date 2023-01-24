26 января состоится сессия Госсовета Татарстана

В, частности, в законе "О водоснабжении и водоотведении" хотят доработать моменты в части совершенствования предоставления коммунальных услуг. Фото: gossov.tatarstan.ru

26 января в 10:00 на сороковом заседании Госсовета республики шестого созыва состоится избрание мирового судьи Татарстана. Также будут рассмотрены проекты федерального закона о внесении изменений в их статьи.

Так, в статье 24 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" изменения коснутся в части создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов. А в законе "О водоснабжении и водоотведении" будут доработаны моменты в части совершенствования предоставления коммунальных услуг.

Кроме этого, участники Госсовета рассмотрят изменения в статьях 97 и 98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В данном документе говорится о создания государственной информационной системы "Федеральная информационная система оценки качества образования".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram