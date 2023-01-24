В Татарстане школьников решили поделить по степени риска

В красную зону попадают те, кто состоит на учете в инспекции ПДН, ведет себя агрессивно, проявляет признаки девиатного поведения. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Татарстане школьников будут делить по степени риска. Для этого будут использовать красную, желтую и зеленую зону. Такую идею разработал Минобрнауки республики совместно с региональным МВД

Так, в красную зону попадают те, кто состоит на учете в инспекции ПДН, ведет себя агрессивно, проявляет признаки девиатного поведения, вернулся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также участвует в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности.

В желтой зоне риска могут оказаться ученики, которые являются прогульщиками, попрошайками, нарушителями устава школы, а также проживающие в семье беженцев без гражданства или с безработными родителями.

В зеленую зону могут внести школьников, не успевающих по учебе, проживающих с мачехой или отчимом, в приемных семьях или с опекуном, а также малоимущих.

Стоит отметить, что деление школьников по степени риска - это исключительно внутренняя для образовательных организаций методика, которая не повлияет на учебный процесс того или иного ребенка. А о том, в какой цветовой зоне он находится, будет знать только руководство школы.

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