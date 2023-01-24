В Казани родители назвали своих новорожденных детей Киром и Акимом

Самый большой вес новорожденного составил 4,5 килограмма, а наименьший - 800 грамм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани за прошедшую неделю, с 16 по 22 января, появились на свет 364 ребенка: из них 197 мальчиков и 167 девочек. Самый большой вес новорожденного составил 4,5 килограмма, а наименьший - 800 грамм.

Чаще всего родители называли детей Мироном, Каримом, Дамиром, Агатой, Ясминой и Софией. Редкими именами стали Кир, Аким, Айдар, Жасмина, Ирада и Авлениа.

Кроме того, за этот период в Казани зарегистрировали брак 136 семей, сообщает управление ЗАГС города.

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