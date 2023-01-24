В торговом центре Йошкар-Олы начали продавать товары, сделанные в колониях

В ведомстве заверили, что ассортимент будет расширяться. Фото: пресс-служба УФСИН по Марий Эл

В торговом центре Йошкар-Олы по улице Машиностроителей начали продавать товары, сделанные в колониях. Ранее подобную продукцию можно было купить только на выставках, ярмарках или заказать у самого исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Марий Эл.

Теперь на витринах можно найти переносной мангал с шампурами, костровую чашу, сувениры и печь-буржуйку. При этом в ведомстве заверили, что ассортимент товаров из колоний будет только расширяться.

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