Рыбалка, храм и бар: куда отправятся казанцы, если начальство отпустит их с работы пораньше

Лишь 5% казанцев изъявили желание все равно остаться на работе для завершения своих дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 60% опрошенных казанцев пойдут домой к семье, если начальство отпустит их с работы на 2-3 часа пораньше. Такое исследование провел сервис SuperJob.

Еще 7% при таком раскладе займутся спортом, 6% предпочтут просто прогуляться. Также опрос показал, что 4% горожан отправятся по магазинам, 3% пойдут в бар или кафе, а 2% казанцев отправятся в кино, займутся чтением любимой книги или побегут на вторую работу.

При этом лишь 5% казанцев изъявили желание все равно остаться на работе для завершения своих дел. Примечательно, что 2% опрошенных даже гипотетически не хотят рассуждать об этом. По их словам, у них настолько строгое начальство, что сложно даже представить уход с работы пораньше.

Некоторые жители Казани после работы желают посетить храм, отправиться на рыбалку, встретиться с друзьями, заняться ремонтом машины или учебой. Исследование также показало, что женщины чаще хотят домой или на прогулку, а мужчины выбирают спорт, личные дела или работу.

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