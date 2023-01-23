В Казани задержали курьера, укравшего у 83-летней пенсионерки 500 тысяч рублей

Курьера задержали. Он во всем сознался. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Казани продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередной жертвой стала 83-летняя женщина. В начале января ей на домашний телефон позвонили. Девушка на другой стороне трубки назвалась внучкой «Алиной». Она рассказала, что попала в беду. Чуть позже позвонил уже мужчина, который заявил, что для урегулирования проблемы нужны 500 тысяч рублей.

Женщина согласилась. В назначенное время приехал курьер и пенсионерка передала ему крупную сумму денег. Накануне полицейские смогли выйти на след и задержать того самого курьера. Им оказался 21-летния парень, который не стал отпираться и признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время проверяют его на причастность к подобным преступлениям.

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