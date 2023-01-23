В ходе рейда "Нетрезвый водитель" казанские автоинспекторы выявили 79 нарушителей

За вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Фото: Мэрия Казани

Сотрудники Госавтоинспекции в Казани провели рейд "Нетрезвый водитель". Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по городу, результатом проверки стало составление 79 административных материалов на нарушителей.

Так, четверо водителей попались за рулем в нетрезвом виде. Еще шесть человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Остальные протоколы были составлены за непристегнутые ремни, нечитаемые номера и другие нарушения ПДД.

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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