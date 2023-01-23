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НовостиОбщество23 января 2023 15:56

Жителей Казани зовут на донорскую акцию для беременных женщин и недоношенных детей

Сдать кровь можно будет 26 января
Рината СТРЕБКОВА
Акция состоится 26 января с 7.30 до 11.30 в отделении переливания крови РКБ.

Акция состоится 26 января с 7.30 до 11.30 в отделении переливания крови РКБ.

Фото: Мэрия Казани

Жители и гости Казани могут сдать кровь для беременных женщин и недоношенных детей. Сделать это можно в рамках донорской акции «Сдай кровь для малыша». Об этом сообщили в мэрии Казани.

Стать донорами могут все желающие от 18 лет и весом более 55 килограммов. Также у людей не должно быть медицинских противопоказаний. Как отмечают организаторы, чаще остальных требуется первая группа крови.

Акция состоится 26 января с 7.30 до 11.30 в отделении переливания крови РКБ. Адрес - Оренбургский тракт, 138б.

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