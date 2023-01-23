В Йошкар-Оле появятся 50 новых автобусов среднего класса

Автобусы выйдут на маршруты в начале мая. Фото: администрация Йошкар-Олы.

В этом году подвижной состав общественного транспорта Йошкар Олы пополнится сразу 50 новыми автобусами. Об этом сообщили в администрации столицы Марий Эл.

Известно, что в город прибудут автобусы ПАЗ. Вместимость каждого - до 50 человек (25 сидячих мест). Салон автобуса адаптирован для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.

Автобусы прибудут в расположение МУП «Троллейбусный транспорт» до 31 марта 2023 года. Ожидается, что работать на маршрутах они начнут с начала мая.

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