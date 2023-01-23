Бюджет футбольного клуба КАМАЗ увеличили до 200 миллионов рублей

В нынешнем сезоне КАМАЗ - одно из открытий Первой лиги. Фото: пресс-служба ФК КАМАЗ

Футбольному клубу КАМАЗ увеличили бюджет. Об этом рассказал мэр Набережных Челнов и по совместительству президент клуба Наиль Магдеев. По его словам, бюджет увеличился примерно на 50 миллионов рублей и составил 200 миллионов рублей.

Как отметил Магдеев, прибавка к бюджету - это средства спонсоров. При этом, останавливаться в клубе не намерены и рассчитывают на дополнительную спонсорскую поддержку.

Отметим, что КАМАЗ - одно из открытий нынешнего сезона Первой лиги. Набережночелнинский клуб, который сохранил прописку в подэлитном дивизионе только из-за отказа нескольких команд некоторое время лидировал, но затем чуть опустился. На зимний перерыв КАМАЗ ушел на 7 месте в турнирной таблице. В активе команды 31 очко после 20 игр.

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