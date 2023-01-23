Из-за тумана шесть самолетов, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы

Видимость в районе аэропорта Казани уменьшилась до 200 метров. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Туман, опустившийся на Казань, внес изменения в работу местного аэропорта. Так, из-за ухудшения видимости до 200 метров шесть самолетов не смогли приземлиться. Оценив ситуацию, капитаны воздушных судов решили произвести посадки на запасных аэродромах - в Самаре и Ульяновске.

Как рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, в другие города проследовали самолеты, летевшие из Минеральных Вод, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Калининграда и Сочи.

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