В Татарстане на этой неделе установится умеренно-морозная погода

По прогнозам синоптиков, во вторник, 24 января, днем температура воздуха в республике составит от -7 до -12 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 23 по 28 января сохранится умеренно-морозная погода. А к концу недели ожидается небольшой снег, сообщает Гидрометцентра республики.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 24 января, днем температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а ночью от -15 до -20 градусов, при прояснениях до -25 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В среду, 25 января, днем прогнозируют от -5 до -10 градусов. А ночью столбик термометра покажет от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов.

В четверг, 26 января, днем в республике ожидается от -2 до -7 градусов, а также небольшой снег. Ночью синоптики прогнозируют от -8 до -13 градусов, при прояснениях до -17 градусов.

В пятницу и субботу, 27 и 28 января, в дневное время столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов, а в ночное - от -11 до -16 градусов. Местами в регионе пройдет небольшой снег.

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