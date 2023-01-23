Владимир Путин хорошо оценил увеличение доли несырьевого экспорта из Татарстана

По словам президента РФ, рост в этой сфере почти в два раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 января в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал об экономической ситуации в республике.

Так, по его словам, в 2022 году в Татарстане растут объемы промышленного производства, и инвестиций – до 774 миллиардов рублей. Наблюдается рост и в сельском хозяйстве, и в строительстве. Владимир Путин, в свою очередь, отметил изменения в структуре экономики республики. Растет доля обрабатывающего сектора.

- Очень хорошо. Доля несырьевого экспорта выросла почти в два раза, - сказал президент России.

Минниханов объяснил, что это произошло из-за того, что Татарстан продает не только нефть, но и продукцию после ее переработки.

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