В 2022 году средний размер взятки в Татарстане составил 174 тысячи рублей

Всего в сфере государственной власти и интересов госслужбы за прошлый год было выявлено 719 преступлений. Фото: Анастасия Осипова

За прошлый год в Татарстане правоохранителями было выявлено 1 185 коррупционных преступлений. Ущерб от них равен 2,9 миллиарда рублей, возместить удалось более 1,5 миллиарда, заявили 23 января на итоговой коллегии МВД Татарстана.

В ведомстве также подсчитали, что в 2022 году полицией в сфере государственной власти и интересов госслужбы было выявлено 719 преступлений, 589 из которых - это взяточничества.

Так, годовой объем таких незаконных денежных вознаграждений в республике составил 102,6 миллиона рублей. А средний размер взятки в Татарстане был зафиксирован на отметке в 174 тысячи рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram