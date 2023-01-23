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НовостиОбщество23 января 2023 8:14

Волонтеры сообщили о «штабе» рабовладельцев в Казани

Утверждается, что из столицы Татарстана мигрантов отправляют бесплатно трудится в Марий Эл и Нижний Новгород
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Волонтеры заявили, что им удалось помочь двум мигрантам, которых удерживали и заставляли бесплатно работать.

Волонтеры заявили, что им удалось помочь двум мигрантам, которых удерживали и заставляли бесплатно работать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры «Движение Альтернатива», которые, по их заявлению, борются с торговлей людьми и рабством, сообщили в своем телеграм-канале, что им удалось помочь двум трудовым мигрантам из Узбекистана.

Утверждается, что мужчин заманили на работу по отделке детсада в Нижнем Новгороде и даже в начале платили за труд, но потом отобрали паспорта и взяли буквально в рабство, избивая и угрожая расправой.

Сейчас мигранты в безопасности, им сделали временные документы, и они готовы вернуться домой. Как рассказали мужчины волонтерам, «штаб» рабовладельцев находится в Казани, откуда людей перераспределяют на работы в Марий Эл и Нижний Новгород.

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