Зам Генпрокурора РФ Николай Шишкин поручил проверить жалоб жителей Казани на мусор в городе

Шишкин (посередине) провел прием совместно с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым (слева). Фото: epp.genproc.gov.ru

В ходе своей рабочей поездки в Казань зам Генпрокурора РФ Николай Шишкин вместе с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым 23 января провел личный прием граждан.

Так, горожане в основном пожаловались на проблемы в сфере ЖКХ, а в частности на нелегальные свалки и несвоевременный вывоз мусора, а также на хлам на контейнерных площадках с баками для твердых бытовых отходов.

- По всем поступившим обращениям Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования, - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

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