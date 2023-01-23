В Казани для военкомата Советского района построят новое здание

Здание появится на участке площадью около шести тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утвержден проект нового здания для военкомата Советского района Казани. Его построят на улице Юлиуса Фучика. На сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия уже имеется документ о прохождении данного земельного участка соответствующей экспертизы.

Известно, что новое здание военкомат займет участок площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Оно будет граничить с местным торговым центром и Вознесенским трактом.

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