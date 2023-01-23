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НовостиОбщество23 января 2023 7:16

В Казани для военкомата Советского района построят новое здание

Оно появится на улице Юлиуса Фучика
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Здание появится на участке площадью около шести тысяч квадратных метров.

Здание появится на участке площадью около шести тысяч квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утвержден проект нового здания для военкомата Советского района Казани. Его построят на улице Юлиуса Фучика. На сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия уже имеется документ о прохождении данного земельного участка соответствующей экспертизы.

Известно, что новое здание военкомат займет участок площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Оно будет граничить с местным торговым центром и Вознесенским трактом.

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